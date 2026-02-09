Fedecámaras Nueva Esparta reporta aumento de la actividad importadora en El Guamache

Empresarios de Nueva Esparta reportan recuperación de las importaciones por el Puerto Internacional El Guamache.

Tras un periodo de altibajos, la actividad portuaria en la región insular ha mostrado señales de crecimiento sostenido.

Gabriel Briceño, presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, subraya que el Puerto Internacional El Guamache ha experimentado una revitalización operativa enfocada en fortalecer la seguridad alimentaria y el abastecimiento de la isla mediante importaciones estratégicas.

Aseguró que ahora cuentan con otra naviera que está va dos veces cada 40 días a la isla y eso le está dando sentido nuevamente al puerto libre, agregó que los hábitos arancelarios se retomaron en los puertos principales del país.

El presidente regional de Fedecámaras confirmó el aumento en el volumen de carga precisando que, a finales de enero, se reportó la llegada de embarcaciones internacionales con más de 2.120 toneladas de mercancía variada, entre alimentos, insumos para la construcción, vehículos y rubros para el área sanitaria, lo que refuerza el abastecimiento local.