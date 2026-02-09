Falcón: sector comercial propone plan de reducción de impuestos para operadores turísticos

El presidente de la Cámara Industrial, Comercial y Agrícola de Falcón (CICAF), José Ávila, informó que buscan consolidar al municipio Miranda (Coro) como un destino competitivo mediante alivios fiscales directos para los prestadores de servicios turísticos.
El gremio considera indispensable que a se le otorguen incentivos fiscales y apoyo con financiamientos para mantener el impulso del sector en la región.
“Y alguna reducción de los costos operativos de alto impacto para los operadores, un plan de estímulo fiscal real, verdadero y fehaciente. Uno de los puntos en que hicimos mucho hincapié es el tema del financiamiento y el apoyo al inversor. Es importante que existan planes de financiamiento bancario sustentables que permitan a los operadores turísticos tener un impulso para su expansión y una prestación de servicios más adecuada”, subrayó.