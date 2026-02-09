Falcón: sector comercial propone plan de reducción de impuestos para operadores turísticos

El presidente de la Cámara Industrial, Comercial y Agrícola de Falcón (CICAF), José Ávila, informó que buscan consolidar al municipio Miranda (Coro) como un destino competitivo mediante alivios fiscales directos para los prestadores de servicios turísticos.

El gremio considera indispensable que a se le otorguen incentivos fiscales y apoyo con financiamientos para mantener el impulso del sector en la región.