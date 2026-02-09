En Andalucía: la borrasca Marta arrasa Ubrique y obliga a miles de evacuaciones

La borrasca ‘Marta’ no da tregua, con más de 11.000 desalojados y ríos desbordados en Andalucía.

Las autoridades indicaron que esta borrasca tiene a más de 11.000 personas desalojadas en Andalucía por riesgo de inundación y derrumbes.

Las autoridades meteorologícas indicaron que la borrasca se aleja por el nordeste del país, pero nuevos frentes entrarán por el oeste añadieron que hay avisos activos en 13 comunidades.

En Aemet han decretado la alerta naranja por nieve en Castilla y León, por fuertes vientos y precipitaciones persistentes en Andalucía, y por mala mar en Melilla.