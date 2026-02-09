Borrasca Marta mantiene carreteras cortadas y alertas por lluvias, nieve y viento en España

El temporal que afecta a la península mantiene este domingo decenas de carreteras cerradas y complica la movilidad en buena parte del país, mientras la borrasca Marta continúa su avance y se desplaza hacia el nordeste y nuevos frentes atlánticos comienzan a organizarse por el oeste. Además, en Ávila, falleció el sábado el conductor de una máquina quitanieves, tras despeñarse el vehículo por una ladera de unos 20 metros en el puerto El Pico.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), a primera hora de la jornada permanecían cerradas más de un centenar de vías, la mayoría por inundaciones y un número significativo por nieve y hielo.

El balance de incidencias alcanza a 184 carreteras en todo el territorio. Las inundaciones concentran los cortes más graves, con numerosos tramos en nivel negro, especialmente en Andalucía.

Cádiz es la provincia más afectada, con varias carreteras intransitables, seguida de Córdoba y Sevilla. En paralelo, el temporal de nieve mantiene cerrados puertos y carreteras de montaña en provincias como Granada, Asturias, Salamanca y Navarra, mientras en otras vías es obligatorio el uso de cadenas.