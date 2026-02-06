Anuncian plan para eliminar importaciones de cinco rubros básicos

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles 4 de febrero la puesta en marcha del «plan de sustitución estratégica de importaciones». Esta iniciativa se enfocará específicamente en productos clave que integran la canasta de alimentación de los venezolanos.

Rodríguez, detalló que cinco productos específicos entrarán en este esquema de sustitución: maíz amarillo, arroz, café, soya y caraotas negras. En ese sentido, subrayó que en el país ya inició una siembra masiva de arroz y soya.

Informó que ya se realizan exportaciones de café proveniente de la producción comunal e instó a replicar este éxito en otros rubros para optimizar los ingresos de los trabajadores del campo.