Tragedia frente a la isla griega Quíos deja 15 muertos y 25 heridos

Los cadáveres de 11 hombres y tres mujeres fueron recuperados del mar poco después de la colisión y una mujer falleció más tarde en un hospital, según informaron las autoridades.

Todo ocurrió al colisionar su lancha con un barco de la Guardia Costera griega, en el mar Egeo, junto a la provincia turca de Esmirna, el martes por la noche.

El siniestro deja 25 heridos, entre ellos dos guardacostas, diez menores y siete mujeres, dos de ellas embarazadas, ambas han perdido a sus fetos, pero se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades detectaron una lancha rápida con migrantes aproximándose a la playa de Mirsini, cuando iniciaron una persecución durante la cual se produjo el impacto entre ambas embarcaciones.