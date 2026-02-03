Este logro ocurre tras el envío de 14 contenedores desde el Puerto Internacional El Guamache, en el estado de Nueva Esparta. La operación fue supervisada por el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo.

Este envío, con destino a los mercados de Chile y Túnez, representa un paso hacia la diversificación de la economía productiva. Además, consolida la presencia de los productos venezolanos en el mercado internacional, gracias a la colaboración del gobierno nacional, el sector pesquero y la empresa privada.

Las algas venezolanas se han convertido en un recurso de alto valor debido a su creciente demanda en los sectores farmacéutico, cosmético y alimentario a nivel mundial.

Con esta iniciativa, el país reafirma su capacidad de producción y exportación, fortaleciendo su soberanía económica mediante el uso sostenible de sus recursos marinos.