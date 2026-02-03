Inicio / Noticias / Economia / Venezuela exporta 306 toneladas de algas

Venezuela exporta 306 toneladas de algas

03 de febrero de 2026 - 8:34 am Economia 90 Vistas

Este logro ocurre tras el envío de 14 contenedores desde el Puerto Internacional El Guamache, en el estado de Nueva Esparta. La operación fue supervisada por el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo.

Este envío, con destino a los mercados de Chile y Túnez, representa un paso hacia la diversificación de la economía productiva. Además, consolida la presencia de los productos venezolanos en el mercado internacional, gracias a la colaboración del gobierno nacional, el sector pesquero y la empresa privada.

Las algas venezolanas se han convertido en un recurso de alto valor debido a su creciente demanda en los sectores farmacéutico, cosmético y alimentario a nivel mundial.

Con esta iniciativa, el país reafirma su capacidad de producción y exportación, fortaleciendo su soberanía económica mediante el uso sostenible de sus recursos marinos.

