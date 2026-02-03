Presidenta encargada de Venezuela sostuvo un encuentro oficial con Laura Dogu

En el palacio de Miraflores, en Caracas, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, como parte de la agenda de trabajo entre ambos países.

La noticia fue difundida por el ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, quien detalló a través de sus redes sociales que la reunión tuvo lugar en las instalaciones del palacio de Miraflores.

El ministro indicó que la reunión ocurre en un contexto de importantes anuncios bilaterales, incluyendo la posible reactivación de vuelos comerciales y la gestión de licencias por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.

El titular de comunicación añadió que este acercamiento diplomático en la sede de gobierno busca dar continuidad a los temas estratégicos que ambos países mantienen en su agenda común durante el presente año 2026.