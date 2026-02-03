Inparques activa «Operación Llovizna» para combatir incendios en el Henri Pittier

El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) puso en marcha la «Operación Llovizna» en el Parque Nacional Henri Pittier, estado Aragua, como parte de una estrategia intensiva para controlar los incendios forestales característicos de la temporada seca. El despliegue busca sofocar focos críticos y proteger la biodiversidad de este pulmón vegetal.

La operación se divide en dos fases tácticas fundamentales:

Soporte mixto: un despliegue aéreo mediante helicópteros que realizan descargas estratégicas de agua en los focos de calor, apoyados por equipos terrestres que garantizan el suministro constante de los recipientes.

Combate cuerpo a cuerpo: brigadas de bomberos forestales, guardaparques, Protección Civil y voluntarios se internan en la zona boscosa para extinguir remanentes de fuego y evitar reigniciones.

Esta medida se intensifica luego de que el pasado 30 de enero, el ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, informara sobre la extinción de un incendio en el sector La Placera. En dicha ocasión, las autoridades debieron intervenir de madrugada tras detectarse una reignición provocada por los fuertes vientos en la zona.

La coordinación entre los distintos organismos de seguridad y los grupos de voluntarios se mantiene activa en alerta permanente para responder de manera inmediata a cualquier nueva eventualidad en el parque.