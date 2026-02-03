Gobierno de Portugal lanza 3.000 millones de dólares para restaurar al país tras el paso de la tormenta Kristin

El gobierno de Portugal aprobó el domingo un ‍paquete de préstamos ⁠e incentivos por 2.500 millones de euros (3.000 millones de dólares) para ayudar a la población y las empresas a reconstruir tras la devastación causada por la tormenta Kristin, informó el primer ministro Luís Montenegro.

Kristin azotó el ‌centro de Portugal el miércoles, ⁠con ráfagas de viento ⁠de más de 200 kilómetros por hora y fuertes lluvias que causaron la ‍muerte de al menos seis personas, dañaron viviendas, fábricas ⁠e infraestructura y dejaron ‌sin electricidad a cientos de miles de personas.

Montenegro, dijo que el Banco de Fomento pondrá en marcha un programa de ‌préstamos ‌de 1.000 millones de euros para reconstruir las fábricas dañadas por la tormenta que no tenían seguro y un plan de financiación de 500 millones de euros para ayudarles con sus necesidades inmediatas de liquidez.

Los 1.000 millones de euros restantes de la ayuda incluyen una línea de financiación para ayudar a las ‍personas a reconstruir sus viviendas principales no aseguradas, así como subsidios de la seguridad social para las personas que se enfrentan a dificultades o a la pérdida de ingresos.