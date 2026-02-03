Colapsó puente en la Troncal 001 en Mérida tras fuertes lluvias

En el estado Mérida las lluvias causaron emergencias en diferentes zonas, el paso con Táchira está cerrado debido al colapso de un puente en la Troncal 001, mientras que en el sector de Onia, municipio Alberto Adriani, al menos seis viviendas fueron afectadas.

«Fuertes precipitaciones en varios municipios de Mérida producto de la crecida de la quebrada Guaraníes produjo la socavación de las bases del puente produciendo su colapso», precisó el subdirector de Protección Civil en la entidad, Mario Marquina.

Dijo que en el lugar se encuentran autoridades para el pronto reestablecimiento del paso.

Por otra parte, funcionarios de PC fueron desplegados para atender los daños a las viviendas afectadas en el municipio Alberto Adriani, afectando zonas agrícolas.

Hasta el momento por el Páramo continúa cerrado para vehículos de carga pesada.