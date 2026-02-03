Avión con 174 migrantes repatriados llegó a Venezuela desde Estados Unidos

Un avión con 174 venezolanos repatriados aterrizó en Venezuela en un vuelo proveniente de Estados Unidos, según informó el ministerio de Interior y Justicia.

A través de una publicación en instagram, la cartera de Estado indicó que, del total de retornados, 139 son hombres, 32 mujeres y 3 niños, a quiénes, dijo, se les brindó atención médica y se les garantizó el derecho a la identidad a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Igualmente, dijo que los migrantes fueron atendidos por los «órganos de seguridad ciudadana y la aplicación de los protocolos correspondientes», sin ofrecer mayores detalles.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.