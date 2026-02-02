Teleférico Mukumbarí reiniciará actividades a partir del próximo 13 de febrero

El 13 de febrero reiniciarán operaciones comerciales el Sistema Teleférico Mukumbarí, atractivo turístico del estado Mérida que se encuentra cerrado debido a trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con el secretario de Economía en la entidad, Richard Lobo, indicó que la apertura se realizará en las fechas de carnavales y que a partir de este 13 de febrero estará activo el Sistema Teleférico Mukumbarí, además de todos los parques del Estado.

Lobo, añadió que también tendrán diferentes actividades en carnaval para los ciudadanos del lugar y los visitantes.

Por ahora se hacen trabajos para garantizar la seguridad en el sistema.