Inicio / Noticias / Nacionales / Saime extiende jornada de renovación de cédula sin cita del 26 al 30 de enero

Saime extiende jornada de renovación de cédula sin cita del 26 al 30 de enero

26 de enero de 2026 - 7:39 am Nacionales 140 Vistas

 El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que desde este lunes 26 hasta el viernes 30 de enero estarán habilitadas las sedes nacionales para la renovación y verificación de datos sin cita.

Como requisitos se necesitan una copia simple del acta de nacimiento para los venezolanos y para los extranjeros naturalizados el requisito es una copia de constancia de naturaliación de la Gaceta Oficial.

La atención será desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

El Saime recuerda a las personas que sacaron la cédula en los últimos seis meses no requieren asistir nuevamente. Si el caso se debe por extravío o robo debera presentar la denuncia en la sede.

La jornada se extiende luego que de la realizada el pasado 20 de enero que duró hasta el 23.

Sitio web desarrollado por umbralweb.com
Producciones Mariano, C.A | J-08516401-4 | 1995 - 2026 © Derechos Reservados