Saime extiende jornada de renovación de cédula sin cita del 26 al 30 de enero

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que desde este lunes 26 hasta el viernes 30 de enero estarán habilitadas las sedes nacionales para la renovación y verificación de datos sin cita.

Como requisitos se necesitan una copia simple del acta de nacimiento para los venezolanos y para los extranjeros naturalizados el requisito es una copia de constancia de naturaliación de la Gaceta Oficial.

La atención será desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

El Saime recuerda a las personas que sacaron la cédula en los últimos seis meses no requieren asistir nuevamente. Si el caso se debe por extravío o robo debera presentar la denuncia en la sede.

La jornada se extiende luego que de la realizada el pasado 20 de enero que duró hasta el 23.