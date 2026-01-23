Cañicultores aspiran moler más de cinco millones de toneladas de caña de azúcar

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), José Ricardo Álvarez, informó que para esta zafra que termina en los próximos tres meses, aspiran moler unas entre cinco millones y cinco millones trecientas mil toneladas de cañas de azúcar.

«Vamos muy bien y hasta ahora estamos casi rozando los dos millones de toneladas de caña molida (…) en términos generales todo va caminando bien, hemos seguido avanzando, tenemos bastante azúcar en los inventarios», dijo.

El representante de Fesoca afirmó que el decreto de exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a un grupo de bienes importados, aseguró que es una decisión «importante» para el productor nacional porque los «ponen a competir en una posición un poco más leal».

«El precio yo creo que si va a afectar algo, indudablemente que si se pone un poquito más real pero definitivamente le da mucha más estabilidad y poder a todo lo es la parte del desarrollo de la cañicultura en Venezuela», acotó.

Álvarez aclaró que los 10 o 20 centavos de dólar que sería la diferencia del costo entre el azúcar nacional y el importado, al consumidor «no le va a afectar mucho independientemente del nivel de ingreso que tenga», pero si genera importantes beneficios a toda la cadena azucarera.