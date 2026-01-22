Siete estados del Sur de EE.UU. se preparan para la llegada de una tormenta de nieve este fin de semana

Siete estados del sur de Estados Unidos, incluyendo Texas -el segundo más poblado del país- se preparan para la llegada de una tormenta de nieve este fin de semana que ha puesto ya en alerta a las autoridades.

Según las predicciones del servicio nacional de meteorología, se espera que una tormenta invernal de gran alcance genere fuertes nevadas, aguanieves y lluvia peligrosa en un área desde que va de las montañas rocosas y las llanuras del sur hasta el centro-sur del país a partir de este viernes.

En concreto, la tormenta afectará a los residentes de Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Misisipi, Alabama y Tennessee.

Por su parte el gobernador de Texas, activó ayer el estado de emergencias y alertó a las diferentes agencias gubernamentales para responder frente a la tormenta.