SAIME realizará operativo especial de cedulación en todo el país

El Saime confirmó un operativo especial de cedulación en todo el territorio nacional para este fin de semana.

Las sedes estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. atendiendo por orden de llegada. Esta jornada está dirigida exclusivamente a ciudadanos mayores de edad, tanto venezolanos como naturalizados.

Para realizar el trámite, el único requisito es presentar una copia simple del acta de nacimiento. En el caso de los ciudadanos naturalizados, también es necesario llevar la copia de la Gaceta Oficial o la respectiva constancia de nacionalización.

El operativo no incluye a menores de edad, quienes deberán seguir el proceso regular bajo cita previa.