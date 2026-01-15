Barquisimeto se desborda de fe con la visita número 168 de la Divina Pastora

Bajo el sol y la lluvia, una marea de fe desbordó las calles de Barquisimeto este 14 de enero, como todos los años, con motivo de la visita número 168 de la Divina Pastora, donde millones de feligreses se congregaron para rendir honores a nuestra Excelsa Madre.

La jornada comenzó a las 6:00 a.m., con el comienzo de la Carrera Devocional Divina Pastora, cuyo recorrido abarca 9,2 kilómetros desde El Obelisco hasta la entrada del pueblo de Santa Rosa. Una lluvia poco habitual para este día acompañó a los devotos en esos primeros momentos de la mañana.

Durante las horas siguientes, los feligreses se conglomeraron frente al templo, esperando la salida de la Excelsa Madre. Tras la Santa Eucaristía de despedida, a cargo del Monseñor Polito Rodríguez, que comenzó a las 9:00 a.m. y concluyó a las 10:30 a.m., inició oficialmente la procesión de 7,5 kilómetros rumbo a la Catedral de Barquisimeto.

La imagen de la Divina Pastora avanzó rodeada de una multitud de feligreses provenientes de distintas regiones del país, quienes la acompañaron con devoción en su paso por la avenida Lara, hasta llegar a la plaza José Macario Yépez a la 1:42 p.m., donde realizó una parada para recibir un emotivo homenaje por parte de la Orquesta Mavare.

A las 2:47 p.m. finalizaron los actos en la plaza Macario Yépez y la imagen de la Divina Pastora retomó su camino a través de la avenida Morán, atravesando luego la avenida Venezuela.

Un mar de gente tiñó de colores las calles de Barquisimeto, demostrando su fe inquebrantable ante la pastora de almas. Muchos de los asistentes realizaron el recorrido descalzos, vestidos de Nazareno o pastorcita, para pagar sus promesas hechas a la imagen y como muestra de gratitud por favores recibidos, en su mayoría relacionados con la salud.

Tras horas de recorrido, a las 5:46 p.m., la Divina Pastora arribó a la entrada de la Catedral de Barquisimeto, donde fue recibida entre aplausos y alabanzas; y a las 6:02 p.m. inició la misa de recibimiento a la sagrada imagen, presidida por el Monseñor Lisandro Rivas, Obispo de San Cristóbal.

“La visita 168 de la Divina Pastora, no es un evento más en el calendario, es el latido de un pueblo que se reconoce en la mirada mansa de su patrona y del niño Dios que lleva en sus brazos”, fueron parte de las palabras que pronunció el Mons. Rivas durante la misa.

A las 7:43 p.m. culminó la eucaristía y la finalmente la Excelsa Madre ingresó a la Catedral.

La imagen permanecerá en el templo durante los próximos días antes de comenzar su recorrido por las distintas parroquias de la ciudad.