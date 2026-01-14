Pdta. Delcy Rodríguez: en el Día de la Divina Pastora, nos unimos para elevar nuestras oraciones por la paz del país

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su devoción elevando plegarias por el futuro del país en esta significativa fecha para el pueblo venezolano, en el marco de la celebración de la visita 168 de la Divina Pastora.

A través de la red social Telegram, Rodríguez, destacó la importancia de la unión en la fe durante una de las manifestaciones marianas más grandes del mundo.

«En el Día de la Divina Pastora, patrona de Barquisimeto, nos unimos en la fe, junto al pueblo venezolano, para elevar nuestras oraciones por la paz y el bienestar social de nuestra nación».

Expresó que «bajo su manto protector, seguimos trabajando con amor por la prosperidad de cada hogar».