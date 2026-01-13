La Patagonia pierde al menos 52.000 hectáreas por incendios provocados

La Patagonia argentina enfrenta una grave crisis por incendios forestales que han arrasado más de 52.000 hectáreas, afectando bosques milenarios como los del Parque Nacional Los Alerces, con sospechas de intencionalidad y uso de combustible en su origen, según investigaciones judiciales

La prolongada sequía, con más de un mes sin precipitaciones significativas, las altas temperaturas de hasta 32°C y los fuertes vientos contribuyeron notablemente a la rápida propagación del fuego, dificultando enormemente su extinción.

Más de 3.000 personas, entre ellas muchos turistas y residentes de áreas como Rincón de Lobos y El Sauzal, ya han tenido que ser evacuadas de

emergencia.

Se han desplegado más de 650 personas, entre brigadistas y personal de apoyo, en la provincia de Chubut, reforzados por operativos de provincias vecinas y el uso de ocho medios aéreos, incluyendo un avión hidrante de gran porte con capacidad para 15.000 litros.

El lunes se habían extinguido 22 de los 32 incendios activos, pero la situación sigue siendo crítica, habiendo destruido ya al menos 25 viviendas y nueve cabañas turísticas solo en la zona de Epuyén.

Greenpeace Argentina estima que las llamas han consumido ya 21.000 hectáreas solo en Chubut, mientras que en toda la Patagonia la cifra acumulada este verano asciende a 52.000 hectáreas de bosques, plantaciones y pastizales.