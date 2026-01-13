Anuncian actividades para honrar a la Divina Pastora en Caracas

La arquidiócesis de Caracas y la parroquia la Divina Pastora invitan a los devotos caraqueños a participar este miércoles 14 de enero en las festividades en honor a la Divina Pastora.

Las celebraciones eucarísticas se realizarán en el templo parroquial en los siguientes horarios: 7:00 de la mañana, 9:00 de la mañana, 11:00 de la mañana y 1:00 de la tarde.

A las 2:00 de la tarde se llevará a cabo la tradicional procesión con la sagrada imagen, que partirá desde la parroquia la Divina Pastora y recorrerá el centro de Caracas hasta llegar a la Iglesia Catedral.

La jornada culminará a las 7:00 de la noche con una misa solemne, presidida por monseñor Raúl Biord.