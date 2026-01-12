Corpoelec instala equipos de transformación para más de 700 familias en Carabobo

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) realizó un despliegue en diversos municipios del estado Carabobo, lo que favoreció a más de 700 familias con la instalación de equipos de transformación.

Las maniobras de instalación abarcaron en el sector Vista Alegre del municipio Diego Ibarra; en Ciudad Alianza, municipio Guacara en el Circuito Fanrreca, con equipos de 50 kVA y 37.5 kVA.

En el municipio Valencia, se fortaleció la red en la parroquia Miguel Peña con equipos de 25 y 50 kVA en Villa Florida I y en el sector La Paz; mientras que en Flor Amarilla se benefició a familias de los sectores Las Palmitas y El Portal II.

Finalmente, en el municipio Carlos Arvelo, se benefició a las comunidades de San Juan de Dios en Güigüe y Fernández Suárez en Central Tacarigua con equipos de 50 kVA y 37.5 kVA respectivamente.