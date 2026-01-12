Corpoelec impulsa plan estratégico para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional

El Comité Técnico Ampliado de Corpoelec sostuvo un encuentro este sábado para definir los mecanismos que permitirán el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).



La reunión, liderada por el ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, se centró en la optimización de las maniobras técnicas y la mejora progresiva de la calidad del servicio en todo el territorio nacional.



Durante la jornada, el ministro dio instrucciones al equipo técnico de realizar una evaluación periódica de los procedimientos operativos para garantizar un monitoreo directo que estabilice el suministro eléctrico y mejore la calidad de vida de los ciudadanos.



Esta reunión ocurre tras el anuncio de la próxima actualización de la Ley del Sistema Eléctrico Nacional.