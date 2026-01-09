La mayor tormenta del año deja a Moscú bajo un manto de más de 30 centímetros de nieve

La mayor tormenta del invierno en Rusia dejó a Moscú sepultada bajo un manto blanco de más de 30 centímetros de nieve.

En la estación meteorológica del norte de Moscú la nieve alcanzó los 31 centímetros, mientras en puntos cercanos la altura de algunos montículos rondó los 50 centímetros. Los meteorólogos pronostican que la alfombra de nieve seguirá aumentando.

Tanto las aceras como las carreteras se encuentran cubiertas, lo que ha dificultado el desplazamiento en automóvil para los ciudadanos. Las autoridades locales han pedido a los moscovitas que se abstengan de conducir y opten por el transporte público.