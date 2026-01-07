Cavefar garantiza la reposición de inventarios en todo el país

La Cámara Venezolana de Farmacias (Cavefar) aseveró que está garantizado un 100% de abastecimiento de medicinas a nivel nacional.

«El sector farmacéutico tiene un alto rango de compromiso», comentó Ana Pinedo, presidenta del gremio.

Destacó que entre noviembre e inicios de diciembre pasado, previo a las vacaciones colectivas de la industria, «se llenaron los canales para garantizar que el ritmo no bajara.

En consecuencia, hay una garantía de abastecimiento constante. Afirmó que toda la estructura del sector farmacéutico tiene empoderada como atender una contingencia.

También anunció que los servicios de delivery de las farmacias se activarán por completo, y aseguró que ya hubo activación parcial durante fin de semana.

Indicó que trabajan de forma directa y constante con sectores gubernamentales, lo que garantiza gasoil para que se pueda hacer distribución, por lo que la reposición de inventarios se hará de manera permanente y en todos los estados del país, de acuerdo con las autoridades.