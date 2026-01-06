Colombia reporta normalidad en frontera con Venezuela

El ministro de Igualdad de Colombia, Juan Carlos Florián, aseguró que hay «normalidad» en la frontera con Venezuela. Indicó que el flujo migratorio está en semáforo verde, es decir, que se cumplen con orden y armonía las actividades en las fronteras, aunque aclaró que el Gobierno colombiano trabaja de manera preventiva en un paquete de medidas para atender cualquier eventualidad migratoria en la zona.



Por ello, también se mantiene activo el puesto de mando unificado en Cúcuta y la ejecución del Plan Frontera, para prevenir y mitigar los riesgos derivados de una eventual crisis migratoria.



Declaró que se encuentran trabajando de manera articulada para revisar inventarios de alojamientos y asegurar la no discriminación, especialmente contra mujeres, sectores LGBT y víctimas de xenofobia.