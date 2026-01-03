Poder Judicial respalda las acciones del Gobierno para denunciar las acciones militares de EE.UU. en Venezuela ante organismos multilaterales

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, se pronunció la mañana de este sábado tras los ataques de Estados Unidos contra instalaciones civiles y militares al asegurar que el Poder Judicial respalda las acciones del Gobierno para denunciar ante organismos multilaterales.

En ese sentido, destacó que el TSJ exige la fe de vida de Maduro y Flores, asegurando además que esta operación militar estadounidense viola de manera flagrante el derecho internacional, en especial la Carta de la ONU, pasa «apropiarse de los recursos naturales de nuestro país».



A continuación texto publicado en instagram @tsj_venezuela