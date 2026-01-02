Fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude el centro de México

Según informó el Servicio Sismológico Nacional de México, un sismo de magnitud 6,5 se registró este viernes en horas de la mañana. El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico. Aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas.

La sacudida fue precedida un minuto antes por las alarmas de advertencia, despertando a muchos mexicanos y turistas, luego de las fiestas de fin de año.

Además, el sismo obligó también a suspender la habitual rueda de prensa que, la presidenta Claudia Sheinbaum da cada mañana en el Palacio Nacional de Ciudad de México.