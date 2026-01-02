Inicio / Noticias / Internacional / Fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude el centro de México

Fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude el centro de México

02 de enero de 2026 - 1:59 pm Internacional

Según informó el Servicio Sismológico Nacional de México, un sismo de magnitud 6,5 se registró este viernes en horas de la mañana. El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico. Aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas.

La sacudida fue precedida un minuto antes por las alarmas de advertencia, despertando a muchos mexicanos y turistas, luego de las fiestas de fin de año.

Además, el sismo obligó también a suspender la habitual rueda de prensa que, la presidenta Claudia Sheinbaum da cada mañana en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

