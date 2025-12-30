Ministro Diosdado Cabello informó que se redujo en más de 25 % el número de homicidios en venezuela

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció que se registró una disminución en más de 25 %, del número de asesinatos durante el año 2025.

Señaló que en el 2024 para esta fecha había 330 homicidios más que lo hay para este momento en 2025, entonces, se han reducido en más de 25 % los asesinatos, producto de un esfuerzo territorial.

Durante un acto realizado en el estado Aragua, el Ministro de Interior, Justicia y Paz solicitó el apoyo de los voceros de los Circuitos Comunales para continuar con la disminución de los delitos. Apuntó que la seguridad no es un problema nada más de del Gobierno Nacional, sino un problema de todos.