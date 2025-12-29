Ministro Diosdado Cabello ordena detener a conductores que usen luces LED en calles y carreteras

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó mediate un video difundido a través de sus redes sociales que los conductores en Venezuela que circulen con luces LED de altos lúmenes serán sancionados y detenidos de inmediato por incumplimiento de la ley.

Señaló que este tipo de luminarias encandilan a otros vehículos y pueden provocar accidentes, por lo que ordenó a los cuerpos de seguridad aplicar medidas estrictas contra quienes las utilicen.

Señaló que a decisión surge tras recibir múltiples denuncias y constatar personalmente la situación en vías como la autopista Caracas-La Guaira. La medida fue anunciada como parte de un plan de seguridad vial y busca reducir los riesgos en las carreteras del país.