Mérida celebra el nacimiento de un ejemplar de cóndor andino luego de 22 años

El Centro de Conservación Mundo Safari Zoo reportó el exitoso nacimiento de un ejemplar de cóndor andino este 22 de diciembre, lo que marca un hito en los esfuerzos por preservar a esta especie, cuya presencia en la cordillera de los Andes ha disminuido drásticamente en los últimos años.

El ejemplar, que es una hembra, se encuentra bajo un estricto protocolo de monitoreo para garantizar su desarrollo saludable. El veterinario Adrián Carrero, junto a un equipo especializado, lidera la supervisión constante de la cría. Según informaron las autoridades del zoológico, los cuidados especiales son pertinentes dada la fragilidad de la especie en sus primeras etapas de vida.