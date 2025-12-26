Terremoto de magnitud 6,1 sacude la costa este de Taiwán

Un sismo de 6,1 de magnitud se registró este miércoles 24 de diciembre en la costa de Taiwán.

El epicentro se localizó en el condado de Taitung, con una profundidad de apenas 11 kilómetros, lo que hizo que el temblor se sintiera con gran intensidad.

Las autoridades del Centro Meteorológico Central informaron que, hasta el momento No se reportan víctimas fatales, no hay daños materiales de consideración y tampoco se activó alerta de tsunami.

Esta misma región fue escenario de un terremoto de magnitud 7,2 en abril del año pasado que provocó 18 muertos, más de 1.100 heridos y pérdidas millonarias para la economía local.

Aunque en esta ocasión la sacudida fue calificada como fuerte, la infraestructura de la isla resistió sin mayores incidentes. Cabe recordar que esta Taiwán es un país altamente sísmico debido a su ubicación entre las placas tectónicas filipina y euroasiatica.