Cinco fallecidos al caer un helicóptero durante una misión de rescate en el Kilimanjaro

Cinco personas murieron tras estrellarse un helicóptero en el Kilimanjaro, en Tanzania, mientras realizaba una misión de rescate, según fuentes oficiales.

La Autoridad de Aviación Civil de Tanzania (TCAA) informó que el accidente ocurrió este miércoles en una de las rutas turísticas más transitadas, cuando el helicóptero se estrelló en el campamento de Barafu. El hecho causó la muerte de la totalidad de las personas que iban a bordo en la aeronave.

De acuerdo con el comunicado, las autoridades gubernamentales pertinentes fueron notificados de inmediato, y se está desarrollando una investigación para determinar las circunstancias y la causa probable del suceso.

Por su parte, la Policía de Tanzania confirmó que la aeronave se estrelló mientras realizaba una misión de rescate sanitario, luego de evacuar a personas que se encontraban en la montaña, y que entre los fallecidos se encuentran dos extranjeros, un médico local, un guía turístico y el piloto del helicóptero.