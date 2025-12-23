Zulia: Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios inspecciona los trabajos de recuperación en el Complejo General en Jefe Rafael Urdaneta

En el marco del plan de fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, se llevó a cabo una jornada de supervisión técnica en el Complejo General en Jefe Rafael Urdaneta, con el objetivo de evaluar los avances en la recuperación de la capacidad de generación termoeléctrica para la entidad zuliana.

La actividad estuvo encabezada por el Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, quien realizó un recorrido detallado por las áreas de mantenimiento y rehabilitación de las máquinas de generación.

En la jornada, se verificaron los trabajos de recuperación de unidades críticas que permitirán estabilizar el flujo eléctrico.

La reactivación de estas máquinas busca reducir la vulnerabilidad del sistema en el estado Zulia y garantizar una mayor continuidad en el suministro.