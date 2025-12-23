El Presidente Nicolás Maduro anuncia crecimiento del 8% en el sector agroalimentario en el 2025

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el sector agroalimentario venezolano cerrará el año 2025 con un crecimiento del 8.12% en su capacidad productiva, marcando un hito tras 20 trimestres continuos de crecimiento. Resaltó la productividad de trabajadores, ya que en años anteriores la mayoría de los rubros eran importados.

Durante el balance, se determinó que el sector vegetal subió un 10.37% con más de 10 millones de toneladas, mientras que la producción cárnica aumentó un 10.21%. Por su parte, la actividad agropecuaria creció un 9% y la pesca un 5%. El Presidente aseguró que la meta inmediata, además de abastecer el mercado interno, es potenciar la exportación de productos orgánicos hacia mercados internacionales.