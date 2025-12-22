Zulia: culmina plan nacional de intervención quirúrgica desarrollado en 21 municipios del estado

Con un despliegue simultáneo en toda la región zuliana, concluyó con éxito el Plan Quirúrgico Nacional 2025. La jornada, que abarcó los 21 municipios del estado, fue liderada por el gobernador Luis Caldera, quien supervisó la conexión directa con los quirófanos habilitados para el desarrollo del plan.

Un total de 11 centros de salud sirvieron como sedes principales para estas intervenciones, entre los que se encuentran el Hospital de Especialidades Pediátricas, el General del Sur Dr. Pedro Iturbe, el Hospital Universitario de Maracaibo y la Red de Centros de Diagnóstico Integral.

Las autoridades regionales destacaron que este operativo reafirma el compromiso de garantizar la salud como un derecho fundamental.