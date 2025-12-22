Pesebres latinoamericanos llenan de color la Plaza de San Pedro del Vaticano

La Plaza de San Pedro se convierte una vez más en el epicentro de la tradición navideña con la octava edición de la muestra “100 Pesebres en el Vaticano”. Este año, la exposición reúne 132 nacimientos de 23 países, donde resalta el colorido y la cultura de América Latina.

Entre las piezas destacadas se encuentra el pesebre de México, que participa por primera vez como anfitrión con una obra monumental de fibra de vidrio.

Por su parte, Brasil presenta una propuesta ecológica elaborada con fibras de coco y banana, mientras que Paraguay y Perú también están presentes con obras que reflejan la riqueza artesanal y el colorido característico de la región.

La exposición también incluye representaciones de Europa, Asia y África.

La muestra de pesebres del Vaticano permanecerá abierta al público durante todas las fiestas de Navidad y Año Nuevo, hasta el 8 de enero de 2026.