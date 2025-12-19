Gabinete económico analiza el desempeño financiero del año y el desarrollo de los motores productivos

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una mesa de trabajo con el Gabinete Económico. El objetivo central fue analizar el balance financiero del período actual y ajustar el funcionamiento de los 14 Motores Productivos, piezas fundamentales para proteger la economía nacional frente a las sanciones externas.

Durante la jornada, se destacó la consolidación de un modelo económico diversificado. Este esquema busca potenciar las capacidades internas del país mediante el esfuerzo propio, alianzas con el sector privado y la inversión extranjera.

La Ejecutiva ratificó que el proósito de estás políticas es que el bienestar económico se vea reflejado en mejoras del poder adquisitivo de los ciudadanos y en el fortalecimiento de la seguridad social de los venezolanos.