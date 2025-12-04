Indonesia: la deforestación desató una tragedia que dejó más de 700 muertos

Tanto los ecologistas como expertos y el gobierno indonesio han señalado el papel que desempeñó la pérdida de bosques en las crecidas repentinas y los deslizamientos de tierra.

Cuando los bosques desaparecen, ya no pueden absorber las precipitaciones ni estabilizar el suelo con sus raíces, lo que hace que las zonas afectadas sean más propensas a los desastres naturales que, en los últimos días, han obligado a desplazarse a 1,2 millones de personas.

Las inundaciones arrastraron no sólo torrentes de lodo, sino también madera talada, lo que alimenta la argumentación sobre un vínculo entre la deforestación y el desastre vivido.

Según datos del gobierno nacional, Indonesia es uno de los países que sufre las mayores pérdidas forestales anuales, nada más en 2024 desaparecieron más de 240 mil hectáreas de bosque primario.