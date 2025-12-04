Alrededor de un millar de desaparecidos por las inundaciones en Indonesia y Sri Lanka

La devastada isla indonesia Sumatra, situada en el extremo occidental del país, acumula al menos 800 fallecidos, mientras que Sri Lanka y Tailandia registran, respectivamente, 479 y 188 víctimas mortales, según los últimos datos difundidos por las autoridades de los tres países asiáticos, donde nueve millones de personas se han visto afectadas.

Los mayores embates del mal tiempo en Indonesia los han sufrido las provincias Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental, donde vecindarios enteros siguen bajo el agua y el lodo, con carreteras y puentes colapsados.

La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres destacó que con la reparación de carreteras nacionales y provinciales, esperan que la distribución de comida y otras tipos de ayuda sea más efectiva ya que a medida que las aguas contaminadas y el lodo cubren extensas áreas de Sri Lanka, existe un mayor riesgo de contraer dengue, diarrea y leptospirosis.

Alrededor de 55.500 viviendas han presentado destrozos por los anegamientos y los corrimientos de tierra derivados de las lluvias, unas 45 mil en sri lanka y 10.500 en Indonesia.

Cabe resaltar que el temporal llegó a finales de noviembre, cuando tres ciclones coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región, que antes había experimentado intensas precipitaciones en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.