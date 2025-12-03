Hong Kong: anunciaron creación de comité independiente para investigar el incendio en complejo de apartamentos

El jefe del ejecutivo de Hong Kong anunció la creación de un «Comité Independiente» para investigar el devastador incendio en un complejo de apartamentos que mató a 151 personas la semana pasada.

De la misma forma, declaró a los medios en una comparecencia semanal de 30 minutos, completamente centrada en el mortal incendio en un bloque de apartamentos que conmocionó a la ciudad.

Por otra parte, las autoridades indicaron que el fuego, el peor en décadas en la ciudad, se propagó rápidamente por las redes usadas en la parte externa de los andamios que no cumplían los requisitos de seguridad y facilitaron la propagación de las llamas.