Alrededor de 275 docentes del estado Lara denuncian la suspensión de sus salarios

Un grupo de docentes y obreros del sector educación se apersonaron en las inmediaciones de la Inspectoria del Trabajo en el centro de Barquisimeto, para solicitar a las autoridades una solución inmediata, ante la suspensión de sus salarios.

El presidente del Sindicato de Obreros Educacionales en Lara, Naudy Torres, informó que 275 trabajadores se encuentran bloqueados de la nómina del Ministerio de Educación.

Informaron que en el estado Lara son más de 900 trabajadores de la educación que se encuentran en esa situación y señalan que las suspensiones se han aplicado sin previo aviso ni justificación, y que además se han atrasado los pagos de las prestaciones sociales de los jubilados