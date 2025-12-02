Número de muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por ciclones en Indonesia superó las 800 víctimas

Las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por un ciclón en Indonesia han causado la muerte de más de 600 personas, mientras que la cifra total de víctimas en el sudeste asiático se acerca a 800.

Los equipos de rescate trabajan para limpiar las carreteras bloqueadas por los escombros y el barro, aliviando el acceso a las zonas afectadas, según informan varios medios.

Se pudo conocer que más de 578.000 personas han sido desplazadas en indonesia y millones en toda la región se han visto afectadas.

Las autoridades han establecido centros de ayuda para alojar a las familias desplazadas y de esta manera brindarles una atención oportuna ante la emergencia climática.