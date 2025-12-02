Más de 1.200 muertos por inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Más de 1.200 personas han fallecido y 800 continúan desaparecidas en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, tras las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por un intenso temporal de lluvias.

Las zonas más afectadas siguen incomunicadas debido al colapso de las carreteras y los puentes, lo que dificulta el acceso de los equipos de rescate y retrasa las labores de búsqueda.

Las autoridades despliegan ayuda humanitaria, avanzan en la restauración de infraestructura esencial y anticipan más complicaciones ante el pronóstico de nuevas precipitaciones en los próximos días.