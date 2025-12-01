El ejercicio es una herramienta poderosa para fortalecer la autoestima

En un momento en que la sociedad se abre a la diversidad corporal y a la importancia de la salud mental, cada vez más personas buscan entrenar con un objetivo claro: sentirse bien. El deporte no solo es cuestión de músculos. De hecho, para muchos, el aspecto físico es secundario al realizar ejercicio.

La autoestima, tradicionalmente ligada al físico, está íntimamente relacionada con el entrenamiento. No se trata de ser más delgado o tonificado, sino de cómo nos hace sentir. Durante el ejercicio, silenciamos la voz crítica interna, lo que nos permite que emerjan emociones más positivas y una visión más optimista de nosotros mismos.

Asimismo, la actividad física produce diferentes mecanismos beneficiosos para la autoestima en el cerebro: eleva el estado de ánimo -se produce segregación de neurotransmisores relacionados con el bienestar-, facilita la felicidad, reduce el estrés y te hace sentirte más positivo contigo mismo.