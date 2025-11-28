Pdta. Sociedad Venezolana de Infectología advierte sobre posible repunte de infecciones respiratorias en navidad

La presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Marbelys Hernández, advirtió sobre el posible aumento de casos de virus respiratorios en el país durante Navidad.

La doctora alertó a la ciudadanía sobre estas enfermedades.

«Representan un virus de salud pública para todos sobre todo porque ellos están circulando siempre en los distintos periodos, los distintos periodos, sobre todo los periodos de lluvia, hacen que muchas veces tengamos esos pequeños incrementos que son esperados y habituales», dijo Hernández, aunque no hay estaciones marcadas en el país.

La especialista detalló que la principal preocupación radica en la influenza estacional (H1N1), el virus sincitial respiratorio y el SARS – CoV-2.

«Muy probablemente van a aumentar casos, probablemente dentro de lo habitual», añadió.

Hernández, recordó que durante las fechas navideñas son usuales las reuniones familiares. En tal sentido, los abrazos, besos y otra clase de contactos cercanos favorecen la propagación de estas enfermedades.