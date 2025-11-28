Más de 120 muertos en el incendio de Hong Kong mientras las autoridades siguen buscando a cientos de desaparecidos

El peor incendio que se recuerda en Hong Kong seguía ardiendo en varias torres de apartamentos a última hora del jueves y hasta el viernes por la mañana, mientras los bomberos luchaban por rescatar a decenas de personas que siguen en paradero desconocido.

Al menos 128 personas murieron en el incendio que se declaró el miércoles en Wang Fuk Court, en Taipo, un suburbio de los montañosos nuevos territorios. Decenas más resultaron heridas, y unos 900 de los 4.800 residentes fueron evacuados a refugios temporales durante la noche.

Rescatistas con linternas iban de apartamento en apartamento en las torres carbonizadas mientras salía humo espeso de algunas ventanas del complejo Wang Fuk Court, un denso grupo de edificios que alberga a miles de personas en el distrito Tai Po, un suburbio del norte cerca de la frontera de Hong Kong con el continente.

Las autoridades dijeron que los bomberos seguían trabajando en un puñado de apartamentos y tratando de entrar en todas las unidades de las siete torres para asegurarse de que no hayan más víctimas.