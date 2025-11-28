Al menos 90 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla de Sumatra, Indonesia

Fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra Occidental han dejado al menos 90 muertos, desplazado a cientos de familias y causado daños en varios pueblos.

Graves inundaciones y corrimientos de tierra han arrasado la isla de Sumatra, en Indonesia, y han dejado al menos 90 muertos y decenas de desaparecidos.

En el distrito Padang Pariaman, en Sumatra Occidental, cientos de familias fueron evacuadas a mezquitas y centros comunitarios, mientras más de 4.400 residentes resultaron afectados.

Las autoridades informan de que más de 1.600 viviendas resultaron dañadas, algunas permanecen sumergidas con hasta un metro de agua.

Se han desplegado equipos de emergencia, policía y unidades militares para restablecer los accesos, distribuir suministros y apoyar las tareas de recuperación.