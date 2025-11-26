Puerto Rico: restaurantes locales y escuelas suman esfuerzos para disminuir la contaminación por plásticos

Puerto Rico está en un momento crítico en su manejo de residuos, impulsado por una legislación clave que busca reducir drásticamente la contaminación por plásticos de un solo uso. La ley 51-2022, que prohíbe el expendio y la utilización de estos plásticos en todo local comercial.

A pesar de los desafíos en su implementación y extensiones de plazo para que los negocios se ajusten, la ley impulsa a la isla a usar alternativas biodegradables. Este cambio es urgente, ya que los principales vertederos de Puerto Rico enfrentan una saturación inminente, lo que ha elevado la prioridad del desvío y la reducción de desechos.

El éxito de esta iniciativa requiere la colaboración entre negocios y educación. Si bien los restaurantes son el foco principal, las escuelas y organizaciones ambientales promueven activamente programas de orientación sobre las «tres erres» (reducir, reutilizar, reciclar) para generar un cambio cultural.