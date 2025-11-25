Graves problemas en el norte de Grecia, el mar Jónico y partes de Albania por el temporal

Las lluvias torrenciales e inundaciones que azotaron Albania causaron la muerte de una mujer en Devol, en la región de Korytsa. La mujer, de 75 años de edad, fue arrastrada por el agua de un arroyo desbordado de la zona y se tardó varias horas en encontrar su cuerpo.

En las últimas 24 horas, cientos de personas del sur y sureste del país han sido evacuadas precipitadamente de sus hogares debido a las inundaciones. Carreteras, puentes y otras infraestructuras han sufrido graves daños y cientos de hectáreas de tierras de cultivo están bajo el agua. Las autoridades expresan su preocupación, ya que se esperan más lluvias y tormentas en los próximos días.

En Grecia, el mal tiempo sigue causando graves problemas, especialmente en Corfú y Epiro. Los aldeanos están varados, las carreteras han quedado destruidas y las infraestructuras de suministro de electricidad y agua no funcionan. Los meteorólogos pronostican una nueva ola de mal tiempo en las próximas 24 horas. Varios municipios han sido declarados en estado de emergencia.